Nazionale, Mancini incontra lo staff per definire le convocazioni future

Oggi Mancini incontrerà il suo staff a Roma per definire le convocazioni della Nazionale in vista delle qualificazioni per gli Europei

Prima di assistere alla finale di Coppa Italia all’Olimpico, Roberto Mancini incontrerà il suo staff in via Allegri. Per l’allenatore della Nazionale è previsto un summit per discutere delle convocazioni azzurre, previste per il 28/29 maggio, in vista delle sfide di qualificazione a Euro 2020.

L’Italia incontrerà l’8 giugno ad Atene la Grecia e l’11 a Torino la Bosnia e il ct sta iniziando a pensare a chi convocherà per le due gare. Il raduno inizierà il 1 giugno e in questa settimana Mancini lavorerà con la squadra per preparare al meglio le due sfide. Resterà sicuramente fuori Balotelli, mentre si giocano il posto Pavoletti, Lasagna e Petagna.

Come spiega il Corriere dello Sport, all’incontro di oggi potrebbe prendere parte anche Di Biagio per consigliarsi sulla lista dei convocati per l’Europeo Under 21. La lista dei giovani azzurri dovrà essere inviata alla Uefa entro le 24 del 6 giugno.