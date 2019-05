Under 17, Francia-Italia 1-2: azzurrini in finale dell’Europeo!

La Nazionale Under 17 ha affrontato la Francia in semifinale degli Europei di categoria: gli azzurrini sono in finale

È stata una gara difficile e sofferta quella contro la Francia per la Nazionale Under 17. Gli azzurrini sono andati in svantaggio con il gol di Millot al 41′, ma non si sono persi d’animo e hanno pareggiato 5 minuti dopo con Esposito. All’81’ è arrivato il raddoppio dell’Italia con Udogie.

La gara, terminata 2-1 per gli azzurri di Carmine Nunziata, regala all’Italia una finale meritatissima. Nell’atto finale la Nazionale italiana incontrerà l’Olanda, che oggi ha battuto la Spagna nell’altra semifinale. Così come nel 2018, gli azzurri si troveranno davanti gli olandesi e cercheranno la rivincita per la dolorosa sconfitta di un anno fa.