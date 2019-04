Il presidente del Lione, Aulas, ha parlato a Tuttosport, dicendo la sua sul futuro di Tanguy Ndombelè, obiettivo della Juve

Tanguy Ndombelè è uno degli obiettivi di mercato della Juventus per la prossima stagione. I bianconeri cercano un nuovo centrocampista. Il sogno è Paul Pogba ma potrebbe arrivare uno dei suoi eredi (in Francia, il classe ’96 del Lione, viene accostato al Polpo per caratteristiche). Aulas, presidente del Lione, ha parlato a Tuttosport del futuro del suo campione: «È vero, la Juventus è sulle tracce di Ndombelè. Ma ci sono anche il Psg, il Manchester United e il City. Sinceramente mi piacerebbe vedere Ndombele alla Juventus con Pjanic, un giocatore che abbiamo lanciato noi a Lione e a cui sono ancora legatissimo. Vedremo cosa succederà».

Prosegue Aulas: «Di prezzi non parlo. Nella vendita di un giocatore la priorità sono i parametri economici. Ma a parità di offerte, mi piacerebbe darlo ad Andrea. Tanguy come Paul Pogba? Pogba è stato protagonista di un gran Mondiale con la Francia ma, come è normale che sia, ha pagato un po’ la Coppa del mondo in questa stagione. Ndombele è stato più decisivo quest’anno e per me è più completo». Il presidente del Lione ha parlato anche del futuro di Allegri: «Mi sorprenderebbe vedere Deschamps o Guardiola alla Juventus, io penso che resterà Allegri». E sul possibile approdo di Mourinho a Lione ha detto: «Mourinho mi piace molto, però deve essere contento anche lui. Al momento penso che non abbiamo più del 10 per cento di chance di arrivare allo Special One».