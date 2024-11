Nesta Monza: «Ma che fallo è quello di Bondo? Ci mandano le scuse, ma poi noi perdiamo punti; orgoglioso dei miei ragazzi»

Le parole di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli contro il Milan in casa

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Monza contro il Milan. Di seguito le sue parole.

EPISODIO ARBITRALE – «Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Nel primo tempo potevamo fare quattro gol: gli arbitri devono tornare a dirigere le gare come una volta! Che fallo è quello di Bondo? Contro l’Atalanta ci hanno mandato una lettera di scuse ma, noi, continuiamo a perdere punti. Tutte queste cose non hanno senso, anche i giocatori sono davvero in difficoltà. Il regolamento si deve adeguare al calcio, non il calcio al regolamento».

GOL SUBITO – «Abbiamo accompagnato con troppi giocatori e abbiamo subito una ripartenza. Siamo stati anche sfortunati».

LA STAGIONE – «Ci mancano i punti contro Venezia e Genoa. Noi dobbiamo fare i punti con le piccole, non con le grandi».

MALDINI– «Maldini è fortissimo, non si deve accontentare mai».