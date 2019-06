Neymar Barcellona, Coutinho e Artur “chiamano” l’asso del Psg

Il futuro di Neymar è ancora tutto da scoprire. La suggestione Barcellona è accompagnata dalle parole di Coutinho e Artur

Il futuro di Neymar è ancora incerto. A complicare ancora di più il suo periodo, tra accuse di violenze sessuali e infortuni gravi, c’è l’alone di dubbio che avvolge la sua prossima stagione. Non è improbabile, a questo punto, che il brasiliano lasci il Paris Saint Germain e la strada più suggestiva porta a un ritorno a Barcellona.

Ha dei tifosi speciali, che lo appoggerebbero in pieno nell’eventuale scelta. Sono i compagni di nazionale Coutinho e Artur. Entrambi hanno detto la loro sulla potenziale situazione dopo la vittoria in Coppa America del Brasile. «Non so cosa succederà, ma ogni volta che mi parlano di giocare con lui è una grande felicità», dice l’ex Liverpool. Gli fa da eco il centrocampista del Barça: «Lo riprenderei, è un grandissimo calciatore».