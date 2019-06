Neymar, ritorno al Barcellona? Parla il club: «Non scartiamo nulla»

Nelle ultime ore si è diffusa una clamorosa voce di un possibile ritorno di Neymar al Barcellona. Le parole del portavoce del club spagnolo

L’esperienza di Neymar al Psg potrebbe essere già terminata. Dopo il caos scoppiato intorno al brasiliano, il club francese starebbe pensando di venderlo e si è diffusa l’idea di un suo ritorno al Barcellona, alimentata anche da quotidiani spagnoli come Sport. Di questo ha parlato Josep Vives, portavoce blaugrana.

In conferenza stampa, l’addetto ha parlato così: «Mai parlare di mercato e non perché non ci piace, ma perché non è giusto. Perché se ne parliamo è una mancanza di rispetto. Se posso scartare Neymar? Questo portavoce non scarterà mai nulla perché non fa parte dei miei compiti. Se ci sarà un accordo, lo comunicheremo. È un giocatore del PSG, non ne vogliamo parlare».