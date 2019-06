Neymar Barcellona: Valverde ha bisogno di più imprevedibilità

Neymar risponderebbe alle esigenze tattiche del Barcellona di Valverde. Scopriamo come mai

Nell’ultimo biennio, il Barcellona è stato “Messi dipendente” come forse mai prima d’ora. Con la partenza di Neymar, la mancata esplosione di Dembélé e un Suarez un po’ meno mobile, ci si è aggrappati alla Pulce in tutto e per tutto. Ciò lo si notava quando i balugrana affrontavano squadre chiuse.

Proprio per questo, ancor prima che per motivi di immagine, l’eventuale ritorno di Neymar a Barcellona sarebbe fondamentale per Valverde. L’allenatore disporrebbe di un’altra cruciale fonte di gioco in avanti.