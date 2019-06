Neymar, notizia shock dal Brasile: è accusato di stupro

Dal Brasile arriva una notizia shock: Neymar è accusato di stupro. Ecco quando sarebbe avvenuta la violenza e su chi

Finisce nei guai Neymar. Il giocatore del Psg è stato accusato di aver stuprato una ragazza. La denuncia è stata depositata dalla stessa presunta vittima a San Paolo, in Brasile, e in poco tempo si è diffusa fino in Europa.

Secondo la confessione della donna, l’attaccante avrebbe usato violenza per avere un rapporto con lei. Il brasiliano avrebbe invitato la ragazza a raggiungerlo a Parigi, pagandole viaggio e alloggio, e la avrebbe poi raggiunta in hotel visibilmente ubriaco, costringendola ad avere un rapporto non consensuale con lui. I fatti sarebbero avvenuti il 10 maggio scorso.