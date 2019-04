Neymar protagonista di uno scontro con un tifoso dopo la finale di Coppa di Francia persa contro il Rennes

Neymar, attaccante del Psg, si è reso protagonista di un brutto episodio al termine della sfida con il Rennes, valida per la finale di Coppa di Francia. Il Psg, avanti di 2 gol, si è fatto rimontare e ha poi perso ai rigori. La squadra stava salendo la scalinata dello Stade France per ritirare il premio come seconda classificata e i tifosi hanno insultato i giocatori del Psg, Buffon compreso.

Neymar non ha gradito. Il brasiliano ha dato vita a un battibecco con un tifoso e gli ha poi rifilato un colpo sul viso. Una scena che descrive al meglio il nervosismo per la finale persa dal club parigino.