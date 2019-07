Nigeria-Sud Africa, Chukwueze è straripante

Chukwueze trascina la Nigeria in semifinale di Coppa d’Africa. Battuto il Sud Africa per 2-1, con gol arrivato nel finale

Sconfiggendo al fotofinish il Sud Africa per 2-1, la Nigeria riesce a ottenere il pass per le semifinali della Coppa d’Africa. Protagonista assoluto Samuel Chukwueze, che ha firmato il gol del momentaneo 1-0.

L’esterno del Villarreal, schierato a destra nel 4231 di Rohr, è stato continuamente pericoloso. Ha vinto 4 dribbling (record del match), effettuato due passaggi chiave, tirato per 3 volte ed effettuato 2 cross. Dopo una grande stagione in Spagna, Chukwueze continua a prendersi le copertine. Non stupisce ci siano tanti club interessati a lui.