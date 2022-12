Non è la prima volta: la Spagna patisce il Marocco

C’è un precedente in Spagna Marocco: le due squadre si erano già affrontate nei Mondiali in Russia 2018. Ecco come era andata

Spagna-Marocco si erano già affrontate nella terza partita del girone in Russia nel 2018. Anche in quel caso era finita in parità, un punto che aveva qualificato gli iberici ed eliminato i nord-africani. Ma a rivederla, quella gara, si scoprirebbe che anche in quel caso la Roja aveva sofferto alquanto. Si era trovata sotto, con Boutaib ad approfittare di un addormentamento della difesa spagnola.

Isco avrebbe pareggiato poi dopo appena 5 minuti, ma nel finale Sergio Ramos si fece sorprendere da un colpo di testa di En-Nesyri su azione d’angolo. Solo nei minuti di recupero Iago Aspas aveva pareggiato da subentrato con un colpo di tacco. Luis Enrique ha provato la stessa mossa con Sanabria, ma il palo stavolta ha detto no all’ultimo assalto dei tempi supplementari.