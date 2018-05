Nuova maglia Roma 2018-19, contro la Juventus l’esordio della divisa della prossima stagione: le info e le foto

La nuova maglia della Roma sarà presentata ufficialmente domenica 13 maggio alle 20.45. I più attenti si saranno accorti che la data coincide con il calcio d’inizio di Roma-Juventus, e infatti i giallorossi indosseranno la nuova divisa nell’ultima partita casalinga della stagione. La speranza dei tifosi della Roma è quella di presentare la maglia con i migliori auspici, ovvero centrando già la qualificazione alla prossima Champions League. La casacca Nike avrà delle differenze sostanziali rispetto a quella attuale: cambia il colletto, ma soprattutto sarà presente una trama differente, che rimanda a una sorta di armatura.

Come detto, la presentazione sarà direttamente in campo. Negli ultimi anni è diventata una tendenza comune a molte squadre europee e poi italiane, si presenta la divisa alla fine della stagione precedente in modo tale da metterla in commercio prima dell’estate e facilitarne l’acquisto. La Roma avrà tre maglie firmate da Nike per la prossima annata: quella giallorossa, una seconda grigia chiara e una terza gialla. La seconda e la terza saranno presentate a campionato finito. Tutte e tre avranno come sponsor Qatar Airways.