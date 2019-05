Nuovo allenatore Juve, Allegri lascia onori e oneri: «L’hai già vinto al 90%»

Nuovo allenatore Juve, il messaggio di Allegri: «L’hai già vinto al 90%». Il tecnico livornese così dopo la sconfitta del Ferraris

“Passare la patata bollente“, come si dice in questi casi. Perché allenare la Juventus è un grande privilegio ma allo stesso tempo un’enorme responsabilitá. Il testimone lasciato da Massimiliano Allegri (leggasi 11 trofei in bianconero) è pesante come un macigno. Ulteriormente gravato dal carico sganciato nel post Samp-Juve. «La Juventus è una squadra mentalmente più forte delle altre, col 90% di possibilità di vincere lo scudetto anche il prossimo anno», dice Max a DAZN.

Percentuale di fallimento quindi bassissima, ma nel caso, mortificante. Giusto per mettere a proprio agio colui che – chiunque esso sia – andrà a sedersi al suo posto sulla panchina della Juventus. Con l’obbligo di confermare quanto di straordinario fatto in Italia e l’aspirazione di fare meglio in Europa: «In Champions magari la prossima stagione potrà andare meglio…», onori e oneri del comando a un altro condottiero.