Nuovo allenatore Juve: tutti i nomi dei possibili eredi di Allegri

Alle 14 la conferenza stampa di Agnelli e Allegri: difficile che la Juve non abbia già le idee chiare sulla nuova guida tecnica

La separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbe avere un peso non indifferente in tema di calciomercato. Il tecnico livornese potrebbe rimanere momentaneamente fermo, mentre alcuni suoi pupilli potrebbero decidere di cambiare maglia.

Intanto continua a tenere banco il toto-allenatore per il post: Inzaghi la pista più realistica al momento, anche se Sarri pare in ascesa e Conte non ha ancora dato seguito ufficialmente alla promessa fatta all’Inter. I sogni restano Guardiola (che si è tirato fuori) e Pochettino, che però dovrà prima giocarsi la finale di Champions League. Non trapela molto, per adesso. Ma difficile che la Juve non abbia già le idee chiare per la nuova guida tecnica.