Nuovo allenatore Milan: Crudeli svela un nome clamoroso

Panchina Milan: Tiziano Crudeli in diretta sorprende tutti. Ecco chi può diventare il prossimo allenatore rossonero

José Mourinho al Milan: è questa la bomba di mercato lanciata da Tiziano Crudeli sul futuro allenatore rossonero dopo l’addio di Gattuso.

La trattativa per il tecnico portoghese ex Inter sarebbe avanzata, stando alle dichiarazioni rilasciate in diretta dal noto tifoso e opinionista del Milan in diretta su 7Gold.

La notizia divide il pubblico rossonero: lo Special One potrebbe davvero tornare a Milano, ma sulla panchina dei rivali dei nerazzurri.