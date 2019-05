Nuovo allenatore Roma, spunta De Zerbi: percorso come Di Francesco?

Nuovo allenatore Roma, accantonato definitivamente Gasperini si pensa a De Zerbi. Il Sassuolo è il primo ostacolo

In casa Roma continua l’assiduo casting per il nuovo allenatore. Incassati i pesanti rifiuti di Conte e Gasperini, la proprietà è obbligata ad accelerare il passo per scegliere il nuovo tecnico. Sopratutto perché, qualora le varie sentenze dovessero confermare il quinto posto in graduatoria al Milan, i giallorossi sarebbero costretti a riunirsi tra neanche un mese per preparare i preliminari di Europa League.

Nel turbinio di nomi ecco che si fa avanti quello di Roberto De Zerbi, in grado di farsi ammirare a Reggio Emilia per idee tattiche e padronanza del mestiere. È il tipo di profilo che sempre piace dalle parti della Capitale, vedasi Di Francesco. Il percorso, d’altronde, sarebbe uguale. Costatato che ancora gli eventuali contatti ufficiali non sono partiti, c’è anche da far fronte col Sassuolo. Non è detto che Squinzi voglia e possa liberare l’allenatore che ben l’ha fatto figurare quest’anno.