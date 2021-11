Nuovo stadio Inter e Milan, si va verso il dibattito pubblico: la situazione

Si va verso il dibattito pubblico per il nuovo stadio di Inter e Milan: le ultime

A riportarlo è il Corriere della Sera che, in merito alla costruzione del nuovo stadio, sottolinea che tra oggi e domani, il capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi presenterà la delibera per dare il via libera al dibattito pubblico.

La strada che l’aula di Palazzo Marino sembra intenzionata a imboccare sul nuovo stadio di Milan e Inter è quella del dibattito pubblico. La domanda verterà su tutto il comparto. Cosa si andrà a realizzare a San Siro? Non solo il nuovo impianto in alternativa alla riqualificazione del Meazza, ma tutto il contesto che è ancora da definire dopo che le squadre hanno fatto dietrofront sulle volumetrie accettando di rientrare negli indici previsti dal Pgt, ossia lo 0,35, rispetto allo 0,51.

