Nzonzi Roma, il centrocampista questa mattina si è presentato alle visite mediche: quale sarà il suo futuro

Nel giorno dell’addio ad El Shaarawy destinazione Cina, la Roma riaccoglie un altro elemento della propria rosa dal futuro quantomai incerto. Dopo non essersi presentato alle visite mediche del 25 giugno, infatti, Nzonzi è comparso questa mattina a Villa Stuart.

Il giocatore non rientra però nei piani di Fonseca e della società, in compenso piace molto a Lione, Marsiglia, Monaco. L’ostacolo alla sua cessione, però, è rappresentato dalla volontà della dirigenza di rientrare dell’investimento di 29,4 milioni di euro per lui fatto soltanto un anno fa.