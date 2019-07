Obiang al Sassuolo, chiusura vicinissima: i dettagli

Il Sassuolo è vicinissimo alla chiusura del colpo Obiang, che si trasferirà in neroverde dal West Ham. Le ultime

Il West Ham è rientrato in Inghilterra dalla tournée cinese: gli inglesi dovranno infatti iniziare a preparare il nuovo campionato. Adesso, la squadra inglese, potrà concludere i dialoghi con il Sassuolo per la cessione di Obiang.

Il centrocampista si trasferirà presto in neroverde per 8 milioni più bonus, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il giocatore raggiungerà il club a titolo definitivo.