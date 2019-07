Obiang si presenta: «Sassuolo, non vedo l’ora. Sono felice»

Pedro Obiang torna in Italia e riparte dal Sassuolo. Le parole del centrocampista spagnolo sulla sua nuova avventura

Inizia l’avventura di Pedro Obiang al Sassuolo. Il centrocampista spagnolo si è recato oggi negli uffici della società neroverde e ha firmato il suo contratto. L’ormai ex West Ham, all’uscita dalla sede, ha parlato così ai microfoni di TMW.

«Sono felice, torno qui soprattutto per un progetto familiare. Pronto per iniziare questa nuova avventura? Non vedo l’ora, infatti sto andando» ha dichiarato il centrocampista neroverde.