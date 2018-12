Olympiacos-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Olympiacos-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida per la 6ª giornata della Europa League 2018/2019

Olympiacos-Milan è la gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della Europa League 2018/2019. Squadre in campo giovedì 13 dicembre alle ore 21 allo Stadio Georgios Karaiskakis de Il Pireo. La partita è decisiva per stabilire la seconda qualificata del Gruppo F ai sedicesimi della competizione; col Real Betis (11 punti) già qualificato e il Dudelange (0) fuori, tra Olympiacos (7) e Milan (10) è uno scontro diretto per la qualificazione: in virtù del 3-1 dell’andata e dell’eventuale classifica avulsa, i rossoneri passerebbero il turno anche perdendo in Grecia con un gol di scarto o con due, ma, in questo caso, dovrebbero segnarne almeno due (es: passa il Milan con una sconfitta per 4-2 o 5-3, mentre viene eliminato se perde 2-0 o 3-1).

Olympiacos-Milan sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 dello Sky Box) e – anche in pay-per view – sul canale 252 di Sky Sport. La sfida potrà essere seguita dagli abbonati anche in streaming tramite l’app Sky Go, disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. L’incontro di Europa League sarà visibile anche per gli abbonati di NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Olympiacos-Milan potrà essere seguita anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Olympiacos-Milan

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 13 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Go – NOW TV

Stadio: Georgios Karaiskakis (Il Pireo)

Arbitro: Benoit Bastien (Francia)

Olympiacos-Milan probabili formazioni

OLYMPIACOS – L’allenatore Pedro Martins è orientato a schierare il rodato 4-2-3-1 per centrare l’impresa della qualificazione. In porta spazio a José Sá, davanti al quale, in linea di difesa, sono pronti Elabdellaoui, Cissé, Vukovic e Courtois. In mezzo al campo si scaldano Guilherme e Camara; sulla trequarti ecco Podence, Fortounis e Nahuel Leiva. In avanti, spazio all’unica punta Guerrero.

MILAN – Gattuso pensa alla conferma del 4-4-2 ed è pronto a schierare l’attuale formazione titolare ad eccezione del portiere: per difendere i pali si scalda Reina, davanti al quale dovrebbero giocare Calabria, Abate, Zapata e Ricardo Rodriguez. A centrocampo, sulla destra, Suso è favorito su Castillejo nella linea completata da Kessie, Bakayoko e Calhanoglu. In attacco, ecco la coppia formata da Higuain e Cutrone.

PROBABILE FORMAZIONE OLYMPIACOS (4-2-3-1) – Sá; Elabdellaoui, Cissé, Vukovic, Koutris; Guilherme, Camara; Podence, Fortounis, Nahuel Leiva; Guerrero.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2) – Reina; Calabria, Abate, Zapata, Ricardo Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.