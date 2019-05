Onofri: «Di Lorenzo è un giocatore perfetto per il Napoli»

Claudio Onofri, allenatore, ha parlato del mercato del Napoli, analizzando vari nomi che vengono accostati al club partenopeo

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Claudio Onofri, allenatore, che ha parlato del mercato del Napoli.

DI LORENZO – «Di Lorenzo è il classico giocatore da Napoli: non famoso e non dall’ingaggio elevato, ma che può crescere e maturare in un contesto importante come quello di casa Napoli. Di Lorenzo ci sta tranquillamente come dimensione, se poi lo paragoniamo a Cancelo che è uno dei top in quel ruolo ecco che arrivano i malumori ed è per questo che non dobbiamo fare confronti tra Napoli e Juve anche in sede di mercato».

RODRIGO – «Sento parlare di Rodrigo del Valencia ed è vero che 50 milioni è un prezzo elevato, ma con Milik farebbe una coppia perfetta. Col mancino fa quello che vuole, può tirare in porta, fare il passaggio decisivo, dribblare, Rodrigo è davvero un ottimo calciatore».

SARRI – «La vicenda Sarri non è chiusa, ma la Juve ha capito che Allegri più quanto ha fatto non poteva fare. Per fare un salto in avanti, serve Sarri che esprime il gioco che in Europa ha la meglio e stasera farò un tifo sfrenato per il Chelsea».