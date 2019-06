Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico si travestì da Zorro dopo una vittoria sul Manchester City

La Roma ha il suo nuovo allenatore: Paulo Fonseca ha detto sì ai giallorossi e inizierà a breve la sua nuova avventura sulla panchina romanista. Sarà il portoghese a prendere il posto di Ranieri.

L’ex allenatore dello Shakhtar è diventato ‘famoso’ per un teatrino in conferenza: fece una promessa, disse che si sarebbe travestito da Zorro in caso di vittoria sul Manchester City. I suoi vinsero e lui mantenne la promessa.