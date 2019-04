Riccardo Orsolini, gioiello del Bologna, potrebbe rimanere in rossoblù. Di Campli, suo agente, avvisa la Juventus

Donato Di Campli avverte la Juventus. L’agente di Riccardo Orsolini ha parlato a Tuttosport lanciando un chiaro messaggio alla Juve. Il club bianconero detiene ancora i diritti sul cartellino dell’esterno offensivo classe ’97, esploso in questo finale di stagione a Bologna. Il Bologna può acquistarlo grazie a una clausola e punta alla conferma. Come affermato dal direttore Fenucci, le parti si siederanno al termine della stagione e parleranno del futuro dell’ex Ascoli.

La Juve vorrebbe cedere il giocatore alla Fiorentina o alla Roma per arrivare a Federico Chiesa o a Nicolò Zaniolo ma Di Campli non ci sta. L’agente ha parlato a Tuttosport chiudendo le porte a possibili scambi: «Orsolini non sarà merce di scambio. Parliamo di un giocatore importante e di uno dei migliori talenti italiani assieme a Chiesa e Zaniolo». Chiaro dunque il messaggio lanciato da Donato Di Campli. Juve avvisata.