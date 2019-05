Orsolini: «Non ho ancora firmato nulla, ma la mia volontà è chiara»

Riccardo Orsolini ha parlato del ritiro dell’Italia Under 21: le parole del giocatore del Bologna sul futuro

Dal ritiro dell’Italia Under 21, Riccardo Orsolini ha parlato in conferenza stampa. Il giocatore del Bologna, in prestito dalla Juve, ha parlato del futuro.

«Bologna è una pizza stupenda. Ci sono molte voci su un mio riscatto, ma ancora non ho firmato nulla. Ma la mia volontà è chiara, sarei contento di rimanere e il Bologna lo sa. Mihajlovic? Penso sia un grande allenatore, ma ecco preferirei restasse a Bologna perché vorrebbe dire aver accettato un progetto importante e ambizioso» ha dichiarato il calciatore.