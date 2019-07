Overmars: «L’Ajax non può trattenere le sue stelle. De Ligt? Vale di più»

Il direttore sportivo dei lancieri Overmars parla del mercato dell’Ajax e soprattutto della trattativa che ha portato De Ligt alla Juve

Overmars, direttore sportivo dei lancieri, parla del mercato ai microfoni di Ajax Tv. Le sue parole sulla politica del club e su De Ligt.

«L’Ajax non può trattenere troppo tempo le sue grandi stelle, se loro vogliono andare a vincere lontano da qui. Non siamo mica il Bayern Monaco dei Paesi Bassi. Non siamo in grado di trattenere grandi giocatori per una decina d’anni come hanno fatto loro con Robben e Ribery. Però sarebbe meglio stabilire subito le tempistiche per le trattative. A Matthijs auguriamo il meglio. Rammarico? La trattativa è andata un po’ più a lungo del previsto. L’anno scorso avevamo stabilito un prezzo, ora un altro. Ma è chiaro che varrebbe anche 10 milioni di più» ha dichiarato il ds olandese.