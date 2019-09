I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la terza giornata del campionato Primavera 1 2019/20: pagelle Sassuolo Atalanta

Sassuolo e Atalanta in campo per la terza giornata del campionato Primavera. Muro Vitiello: il portiere del Sassuolo ha parato tutto il parabile, respingendo anche un calcio di rigore. Nell’Atalanta in evidenza i due centrali ma anche il terzino Ghislani.

TOP – Vitiello

FLOP – Piccoli

VOTI

SASSUOLO: Vitiello 7,5, Shiba 5,5 (54′ Saccani 5), Aurelio 5, Ghion 5 (65′ Ahmetaj 5,5), Bellucci 6,5, Nagy 5,5, Pellegrini 5,5 (77′ Martini SV), Artioli 5,5, Mattioli 5, Manzari 5,5 (77′ Manara SV), Pinelli 5 (54′ Oddei 5,5). A disposizione: Vitale, Pilati, Midolo, Mehmetaj, Notari, Rubino, Bartoli. Allenatore: Francesco Turrini

ATALANTA: Ndiaye 6, Ghislani 7, Brogni 6,5, Da Riva 6,5, Okoli 7, Guth 7, Traore 5,5 (85′ Ghisleni SV), Panada 6 (55′ Gyabuaa 6), Piccoli 5 (77′ Bertini 5,5), Colley 6, Cambiaghi 6,5 (77′ Cortinovis SV). A disposizione: Gelmi, Bergonzi, Ruggeri, Milani, Signori, Finardi, Italeng Ngock, Bertini. Allenatore: Massimo Brambilla