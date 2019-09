I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20: pagelle Sassuolo Femminile-Juventus Women

Seconda giornata di Serie A Femminile allo stadio Ricci. In campo Sassuolo Femminile e Juventus Women. Vittoria delle bianconere per 1-3: di Sabatino il gol della bandiera delle padrone di casa. Per la Juve in gol Aluko, Girelli su rigore e un autogol di Lemey. A seguire le pagelle del match.

TOP – Girelli

FLOP – Cambiaghi

VOTI

SASSUOLO FEMMINILE (3-5-2): Lemey 6; Orsi 6,5, Filangeri 6, Molin 6; Lenzini 5,5, Jansen 5,5 (46′ Ferrato 5,5), Dubcova K 7, Dubocava M 6,5 (68′ Monterubbiano 5), Santoro 6,5; Sabatino 6, Cambiaghi 5 (68′ Pugnali 5,5).

JUVENTUS WOMEN: Giuliani 6; Hyyrynen 6,5, Gama 6, Sembrant 6, Boattin 6; Caruso 6,5 (56′ Maria Alves 6,5), Galli 7, Pedersen 6,5; Girelli 7 (91′ Sikora SV), Aluko 7, Cernoia 6,5 (82′ Rosucci SV).