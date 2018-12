Palermo-Ascoli, l’incredibile autogol del portiere Perucchini – VIDEO

Un incredibile autogol del portiere Perucchini porta in vantaggio il Palermo sull’Ascoli al Barbera, esultano i tifosi avversari.

Di autogol se ne vedono tanti, ma quello realizzato in Serie B dal portiere dell’Ascoli Filippo Perucchini ha a dir poco dell’incredibile. Incredibile autogol del portiere Perucchini: l’estremo difensore dei marchigiani riceve un retropassaggio all’indietro di un suo compagno e azzarda un controllo con i piedi.

Preoccupato dal pressing di Moreo, Perucchini tenta un improbabile giravolta, ma il pallone gli sbatte su un piede e si insacca beffardamente alle sue spalle. I suoi compagni di squadra quasi non ci credono, mentre i tifosi rosanero, accorsi in massa al Barbera, ringraziano per l’incredibile “regalo di Natale” del portiere avversario, che consente ai siciliani di portarsi sull’1-0 al 26′ del primo tempo.

PALERMO-ASCOLI, RISULTATO E DIRETTA LIVE