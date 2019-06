Palermo, oggi l’assemblea dei soci per l’iscrizione in Serie B

Oggi sarà una giornata importante per il Palermo: si riunirà l’assemblea dei soci che deciderà per l’iscrizione in Serie B

Il futuro del Palermo si decide oggi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in giornata si riunirà l’assemblea dei soci necessaria per mettere in ordine i conti del club. Tutto questo sarà finalizzato a formalizzare l’iscrizione al campionato di Serie B.

Per iscriversi entro l’ultimo giorno disponibile, il 2 giugno, serve un ripianamento di almeno 8.2 milioni di euro. Non è escluso che la nuova proprietà investa una liquidità superiore per saldare gli stipendi di aprile-giugno.