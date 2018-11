Palermo-Benevento streaming e probabili formazioni: dove vederla

Palermo-Benevento in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il big match della 14ª giornata di Serie B

La partita di cartello della 14ª giornata di Serie B è la sfida tra Palermo e Benevento che si affrontano allo stadio Barbera. L’incontro in programma venerdì 30 novembre alle 21.00 mette di fronte due società di livello che ambiscono al ritorno nella massima serie. I padroni di casa hanno iniziato al meglio la stagione e con 25 punti svettando al primo posto della classifica. I campani, invece, sono quinti con 20 punti.

Palermo-Benevento andrà in onda in chiaro su Rai Sport, per chi non possiede un abbonamento a Dazn. Inoltre si potrà seguire l’incontro anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Palermo-Benevento

Competizione: Serie B 2018/2019

Quando: domenica 2 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in streaming: Rai Sport, Dazn

Stadio: Stadio Barbera (Palermo)

Arbitro: Abbatista

Palermo-Benevento: le probabili formazioni

QUI PALERMO – Mister Stellone opta per un 4-3-1-2 con Brignoli in porta, difesa a quattro con Rispoli, Bellusci, Rajkovic ed Aleesami. In mediana Jajalo, Haas e Murawski. Trequartista Trajkovski a supporto del tandem d’attacco Puscas-Nestorovski.

QUI BENEVENTO – Bucchi lancia Montipò tra i pali con davanti a sè Letizia, Volta, Billong e Di Chiara nel 4-4-2 che dovrebbe scegliere. Tello, Viola, Bandinelli ed Improta opereranno a centrocampo, in avanti Coda ed Asencio.

PROBABILE FORMAZIONE PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Jajalo, Haas, Murawski; Trajkovski; Puscas, Nestorovski. Allenatore: Stellone

PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Letizia, Volta, Billong, Di Chiara; Tello, Viola, Bandinelli, Improta; Coda, Asencio. Allenatore: Bucchi.