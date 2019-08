Palermo, Castagnini sarà il nuovo direttore sportivo rosanero

Siamo ai dettagli per l’arrivo di Castagnini al Palermo. Dopo il ds, spuntano novità sul nome per la panchina

Novità importanti per l’ambiente Palermo: secondo quanto affermato da Alfredo Pedullà, Castagnini avrebbe accettato la proposta dei rosanero di diventare il direttore sportivo della società.

Per quanto riguarda la panchina, Pergolizzi sarebbe schizzato in cima alle preferenze del Palermo. Potrebbe essere lui il profilo giusto per raccogliere la sfida della società siciliana dopo i numerosi guai dei rosanero.