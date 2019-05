Palermo, ds Foschi: «Ricorso respinto? Ce lo aspettavamo»

Rino Foschi, direttore sportivo del Palermo, ha parlato dopo il ricorso respinto in seguito alla retrocessione in Serie C

C’è amarezza in casa Palermo dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte Federale d’Appello. Ai microfoni del Giornale di Sicilia, ha parlato Rino Foschi, ds del club rosanero.

«Diciamo che ce lo aspettavamo, non ci speravamo molto. Adesso dobbiamo guardare avanti, c’è fiducia per giorno 23 quando speriamo che la nostra serietà e il nostro lavoro venga premiato. Stiamo rileggendo la sentenza e siamo solo in attesa che qualcosa possa cambiare in secondo grado. Dispiace molto ma voglio essere fiducioso per questa nuova sentenza» ha dichiarato il dirigente del Palermo.