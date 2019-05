Palermo, il ds Foschi: «Sentenza vergognosa, sono amareggiato»

Dopo la sentenza di primo grado che manda il Palermo in Serie C, ha parlato il ds dei rosanero Foschi. Le sue parole

C’è delusione in casa Palermo per la sentenza di primo grado che ha stabilito la retrocessione in Serie C. Ai microfoni di Italpress, ha parlato il ds dei rosanero Foschi.

«Non c’è niente da commentare, solo da prendere atto che siamo in un Paese particolare. Quello che abbiamo fatto quest’anno ha dell’incredibile. Abbiamo lavorato con grande serietà e professionalità. In estate abbiamo presentato un’iscrizione regolare, è stato fatto un grande lavoro, un mercato in attivo, abbiamo pagato tutti gli stipendi regolarmente. Mi sento amareggiato. È una vergogna che arrivi una sentenza del genere che punisce la città, la tifoseria e il nostro lavoro. I prossimi gradi di giudizio? Resto fiducioso, ma in questo Paese non credo più a niente» ha dichiarato il ds del Palermo.