Palermo-Salernitana: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Palermo-Salernitana, 20ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Allo stadio ‘Renzo Barbera’, per la 19ª giornata della Serie B 2018/2019, va in scena Palermo-Salernitana. I rosanero di Roberto Stellone guidano la classifica con 37 punti (+5 su Brescia e Pescara) e vanno a caccia della vittoria per rafforzare il primato. La Salernitana guidata da Angelo Gregucci, a metà classifica con 24 punti, cerca il risultato per non perdere terreno dalla zona play-off.

Palermo-Salernitana: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Palermo-Salernitana: formazioni ufficiali

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Szymiński, Rajkovic, Accardi; Haas, Jajalo, Chochev; Falletti; Trajkovski, Moreo.

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Perticone, Migliorini, Gigliotti; Pucino, Akpa, Di Tacchio, Vitale; Anderson D., Anderson A.; Jallow.

Palermo-Salernitana: probabili formazioni e pre-partita

Palermo: Stellone non può contare su diversi giocatori infortunati tra cui Aleesami, Lo Faso, Nestorovski e Mazzotta. Rosanero verso la conferma del sistema di gioco 4-3-1-2 con Brignoli in porta, Salvi, Pirrello, Rajkovic e Szymiński; a centrocampo sono pronti Murawski, Jajalo e Chochev. In avanti, Falletti si scalda per supportare la coppia offensiva composta da Trajkovski e Moreo. Salernitana: diversi indisponibili anche per Gregucci, che non può contare sullo squalificato Castiglia e gli infortunati Odjer, Di Gennaro, Palumbo e Schiavi. Granata verso il 3-4-2-1 con Micai in porta, Mantovani, Casasola e Gigliotti in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Pucino, Akpa, Di Tacchio e Vitale. Sulla trequarti, Rosina e Anderson sono pronti a supportare l’unica punta Jallow.

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Pirrello, Rajkovic, Szymiński; Murawski, Jajalo, Chochev; Falletti; Trajkovski, Moreo

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Mantovani, Casasola, Gigliotti; Pucino, Akpa, Di Tacchio, Vitale; Rosina, Anderson; Jallow.

Palermo-Salernitana, i precedenti

I precedenti totali tra Palermo e Salernitana sono 35. Bilancio piuttosto equilibrato con 10 vittorie rosanero, 14 pareggi e 11 successi granata. Negli ultimi tre confronti giocati in Serie B, due vittorie del Palermo e un pareggio (0-0, maturato a Salerno nella gara d’andata dell’attuale campionato). L’ultimo successo della Salernitana sui siciliani è invece datato settembre 2004 (2-1 casalingo nel secondo turno d’andata di Coppa Italia).

Palermo-Salernitana Streaming: dove vederla in tv

Palermo-Salernitana sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.