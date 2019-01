Palermo-Salernitana streaming e probabili formazioni: dove vederla

Palermo-Salernitana in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il match valido per la 19ª giornata di Serie B

Si chiude la sosta per le festività e le società hanno ricaricato le energie per la seconda parte di stagione. Nel weekend si disputerà la 19ª giornata di Serie B che si aprirà con l’anticipo tra Palermo e Salernitana, in programma venerdì 18 gennaio alle ore 21:00. Le due squadre che si affronteranno allo stadio Renzo Barbera sembrano concorrere per obiettivi diversi nel corso di questa stagione. I rosanero, attualmente in vetta alla classifica a più 5 dal Brescia, puntano alla promozione diretta per tornare subito nella massima serie che l’anno scorso è sfumata alla finale dei playoff contro il Frosinone. La squadra campana, invece, sosta a metà classifica e inseguono la zona playoff che dista soli due punti.

Il Friday match del campionato cadetto sarà trasmesso in chiaro su Raisport (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky) ed in streaming sulla piattaforma Rai Play. La gara sarà visibile anche su DAZN disponibile, dopo la sottoscrizione di un abbonamento, su pc, smartphone e tablet. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. Infine la partita potrà essere seguito sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Palermo-Salernitana

Competizione: Serie B 2018/2019

Quando: venerdì 18 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in streaming: Raisport – Rai Play – DAZN

Stadio: Renzo Barbera (Palermo)

Arbitro: –

Palermo-Salernitana: le probabili formazioni

PALERMO – Per la sfida interna contro la Salernitana, dopo la sosta, Stellone proverà a mandare in campo il miglior undici a disposizione per tentare di conquistare i tre punti e magari allungare sul Brescia, impegnato in trasferta contro il Perugia. In porta andrà il titolare Brignoli dietro la difesa formata da Salvi, Pirrello, Rajkovic e Szyminski. A centrocampo andranno probabilmente Murawski, Jajalo e Haas con Faletti dietro le due punte Trajkovski e Moreo, ancora in dubbio la presenza dell’acciaccato Nestorovski.

SALERNITANA – Gregucci vuole conquistare i tre punti ed avvicinarsi il più possibile alla zona playoff. L’obiettivo societario è difatti quello di andarsi a giocare la promozione in Serie A, ma puntare alla promozione diretta appare come una missione impossibile. Anche in questo caso il tecnico schiererà la migliore formazione, confermando gran parte dell’undici che nell’ultimo turno ha affrontato il Pescara. Nel consueto 3-4-2-1 tra i pali ci sarà Micai, mentre in difesa scenderanno in campo Mantovani, Schiavi e Gigliotti. A centrocampo agiranno centralmente Akpa e Di Tacchio con Pucino e Vitale sulle corsie laterali. Dietro l’unica punta Jallow sicuri di un posto dovrebbero essere Rosina e Anderson.

PROBABILE FORMAZIONE PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Pirrello, Rajkovic, Szyminski; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Trajkovski; Moreo. Allenatore: Stellone.

PROBABILE FORMAZIONE SALERNITANA: (3-4-2-1): Micai; Mantovani, Schiavi, Gigliotti; Pucino, Akpa, Di Tacchio, Vitale; Rosina, Anderson; Jallow. Allenatore: Gregucci.

