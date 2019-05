Pallotta: «Ranieri gentiluomo romanista. De Rossi ha avuto l’addio giusto»

James Pallotta ha voluto salutare e ringraziare Ranieri e De Rossi dopo la gara di addio di entrambi i giocatori

Dopo l’addio di Ranieri e De Rossi alla Roma, James Pallotta ha voluto ringraziare entrambi attraverso delle parole affidate al sito ufficiale giallorosso.

RANIERI – «Quando avevamo bisogno di qualcuno che lavorasse in una situazione molto difficile, Claudio ha subito detto di sì. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma un vero gentiluomo e per sempre romanista. A nome di tutti al club, voglio dire grazie».

DE ROSSI – «Mi piacerebbe anche ringraziare i tifosi che erano presenti allo stadio per aver dato a Daniele l’addio che ha meritato la scorsa sera. Dopo averli rappresentati in campo per 18 anni, l’effusione di amore e il sostegno da parte di tutti per lui è stato incredibile».