Panchina Juve, Sarri: tutti i dubbi di Roman Abramovich

Panchina Juve, dopo la vittoria in Europa League Sarri sembra più lontano. Tutti i dubbi del tecnico e di Roman Abramovich

Non c’è niente da fare. Nonostante i giorni passino inesorabili il nome dell‘allenatore della Juventus è ancora avvolto in un alone di mistero. Anche quando pare che tutto sia (più o meno) risolto, ecco che i dubbi ricominciano ad attanagliare tutti. Maurizio Sarri sembra essere attualmente il favorito per guidare i bianconeri ma, nelle ultime ore successive al suo successo in Europa League, sono sovvenuti alcuni problemi.

Andando per ordine cronologico, la conquista del trofeo europeo ha dato un maggior appeal a Sarri, che adesso è visto in maniera più positiva da Roman Abramovich. A questo si aggiunge la notizia di stamattina secondo cui i Blues, pur non costringendo il tecnico a rimanere in Inghilterra, chiedano un indennizzo tra i 6 e i 7 milioni di euro per liberarlo. Sempre da oltremanica, più precisamente il Times, fa sapere come Sarri sia adesso più convinto di continuare la propria avventura col Chelsea. Il toscano sarebbe quindi pronto a rispedire al mittente la proposta della Juventus. Scenari in evoluzione, ancora. La fine della vicenda non accenna a vedersi.