Panchina Newcastle: non solo Mourinho. Anche Ranieri tra i candidati

Dopo l’addio di Benitez, il Newcastle è in cerca di un nuovo allenatore. Mourinho in pole, ma occhio a Ranieri

Claudio Ranieri torna in Premier League? Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, il Newcastle ha valutato anche il profilo dell’ex Roma e Leicester per la panchina.

Il tecnico, terminata l’esperienza di “traghettatore” in giallorosso, è in cerca di una nuova sistemazione. Al momento sembra che il candidato numero uno per il ruolo di allenatore del Newcastle sia nientemeno che José Mourinho.