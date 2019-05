Papa Francesco agli allenatori: «Siete punti di riferimento per i giovani»

Papa Francesco ha incontrato oggi allenatori, ex giocatori e tanti giovani per un evento sul calcio. Le parole del Pontefice

Oggi Papa Francesco ha incontrato in Vaticano allenatori, ex giocatori e tanti giovani per l’evento “Il calcio che amiamo” organizzato da La Gazzetta dello Sport. Le parole del Pontefice.

APPELLO AGLI ALLENATORI – «Voi allenatori avete un ruolo importante: siete dei punti di riferimento autorevoli per i ragazzi che allenate. Con voi passano tanto tempo. Vi chiedo di non trasformare i sogni dei vostri ragazzi in facili illusioni destinate a scontrarsi con il limite della realtà. A non opprimere la loro vita con forme di ricatto che limitano la loro fantasia, a non insegnare scorciatoie che portino solo a perdersi nel labirinto della vita. Ma ad essere complici del sorriso dei nostri atleti».