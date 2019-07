Papu Gomez, relax in attesa del rinnovo con l’Atalanta

Il Papu Gomez si rilassa ad Ibizia: quando tornerà in Italia, ad attenderlo ci sarà il rinnovo con l’Atalanta

Si rilassa ad Ibiza il Papu Gomez e lo fa con colleghi e amici come Petagna e Romagnoli. L’argentino sta passando le sue vacanze in Spagna, ma non perde occasione per allenarsi, come testimoniato dalle tante Instagram Stories che fa quotidianamente. Non può perdere la forma l’attaccante, perché una volta rientrato in Italia dovrà firmare il rinnovo con l’Atalanta.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’argentino, che la prossima settimana tornerà a Bergamo, firmerà un prolungamento fino al 2023 dopo aver rifiutato varie offerte.