Gattuso-Leonardo, aria tesa: Paquetà pomo della discordia

Problemi tra Leonardo e Gattuso. In casa Milan c’è maretta. Il pomo della discordia è anche Lucas Paquetà: le ultime

Il rapporto tra Gennaro Gattuso e Leonardo non è mai stato idilliaco. In questo momento di difficoltà lo è ancor di meno. Leonardo, con l’arrivo al Milan, aveva optato per il cambio in panchina ma la sua idea fu accantonata dalla mancanza di tempo e alternative oltre che da un rapporto ottimo del tecnico con rosa e tifoseria. Le divergenze di opinioni tra i due però ci sono sempre state e secondo Il Corriere dello Sport, il pomo della discordia è Lucas Paquetà, uno dei due grandi colpi di mercato del Milan. Il 4-3-3, il modulo del tecnico calabrese, è la base delle divergenze.

Secondo Leonardo, Paquetà non rende al 100% da mezz’ala, andrebbe spostato più in avanti. Per il brasiliano Paquetà non può rendere al meglio da mezzala e andrebbe spostato più avanti a ridosso della o delle punte in una sorta di 4-3-1-2. Gattuso invece prevede i due esterni, Calhanoglu e Suso, due giocatori fondamentali per gli equilibri di squadra. Divergenze, non le prime né le uniche che porteranno inevitabilmente a una separazione a fine stagione, con il tecnico che sembra infatti avere i giorni contati.