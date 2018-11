Lucas Paquetà si appresta a salutare il Flamengo: nel fine settimana l’ultima gara col club brasiliano, poi l’inizio della nuova avventura col Milan

Lucas Paquetà e il Flamengo ai saluti. Il trequartista brasiliano, atteso dal Milan nelle prossime settimane, si appresta a salutare i suoi tifosi prima di cominciare l’avventura italiana. Il giocatore classe 1997 – che domani giocherà l’ultima gara col Flamengo nella chiusura della Serie A brasiliana – ha preso parola in conferenza stampa, dichiarando: «Sono grato al Flamengo per avermi cresciuto come uomo e calciatore. Da quando sono arrivato qui è cambiato tutto per me, questo club rimarra sempre nel mio cuore. Affronterò l’ultima partita nel modo migliore, è probabile che piangerò quando vedrò i tifosi».

Poi, sul Milan: «Ho parlato con Juan e mi ha detto cose fantastiche sull’Italia, poi anche con Kakà che mi ha dato qualche consiglio spiegandomi alcune cose. Mi ha detto di agire con convinzione, anche e io sono una persona timida. Volerò in Italia nei prossimi giorni per gli ultimi dettagli. Ho parlato con mia moglie e mia madre, forse avrò un pò di paura nel lasciare il Flamengo, sarà come uscire per la prima volta da casa. Ma un giorno tornerò qui, forse alla fine della mia carriera. Le mie esultanze danzanti? Quando segno sono sempre molto felice, sarà lo stesso in Italia. Vedremo se qualcuno ballerà insieme a me, anche se sarà difficile far ballare gente come Gonzalo Higuain».