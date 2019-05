Paquetà squalificato: esplode la rabbia dei tifosi rossoneri sui social – FOTO

La maxi squalifica a Lucas Paquetà (3 giornate) priverà il Milan del suo fantasista per le ultime tre partite di campionato. Il gesto del brasiliano nei confronti dell’arbitro Di Bello è costato carissimo alla società rossonera che è indecisa sul presentare ricorso sulla squalifica.

Intanto sui social monta la protesta tra i tifosi del Diavolo che si vedono ingiustamente privati del loro numero 69. Tanti rossoneri hanno paragonato il gesto di Paquetà alla “testata” di Bonucci a Rizzoli, che non fu sanzionata in alcun modo.

3 giornate per questo gesto… Quasi le stesse per che sputa in faccia alla gente… Sempre più indignato da questo calcio schifoso #Paquetà #ACMilan #Milan #MilanBologna https://t.co/OzbXoXaq3P

— Mkers_Guronaldo (@Mkers_Guronaldo) May 7, 2019