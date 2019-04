Paratici fa il vago: «De Ligt? È ancora un giocatore dell’Ajax…»

Fabio Paratici, direttore dell’area sportiva della Juventus, ha parlato nel prepartita del match di Champions tra bianconeri e Ajax

Il direttore dell’area sportiva della Juve, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Ajax-Juve. Il dirigente bianconero è partito, ovviamente, da CR7: «Cristiano Ronaldo è sempre decisivo, lo dimostra da 15 anni a questa parte. Sta bene, se gioca vuol dire che sta bene: speriamo lo sia ancora».

Poi sul calciomercato: «Occhi su Rugani e De Ligt? Chi gioca nella Juve (Rugani) ha sempre delle responsabilità particolari, per la grande squadra e le competizioni, sempre per vincere al massimo livello. Non avrà occhi di riguardo perché è abituato a giocare queste partite, ne avrà giocate già un centinaio, quindi abbiamo grande fiducia in lui. De Ligt è dell’Ajax, è bravo, lo sappiamo tutti, ma gioca nell’Ajax. Futuro? Va chiesto a loro».