Paratici non ha dubbi: «Cristiano Ronaldo è il migliore della storia»

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha esaltato Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni a Record

Tutti pazzi per Cristiano Ronaldo in casa Juventus. Fabio Paratici, responsabile dell’area sport bianconera, ha parlato a Record, esaltando il fenomeno portoghese, il suo più grande colpo sin qui: «Con il suo arrivo tutti si sono sentiti più importanti, più grandi. E ha migliorato tutti: i giovani vedendo Cristiano hanno iniziato a lavorare come lui e il loro livello è aumentato del 20- 30%. Quando tutti vedono che il migliore del mondo, direi il migliore nella storia, fa questo lavoro, arriva un’ora prima dell’inizio dell’allenamento e va via un’ora dopo, come puoi fare un po’ meno? Quindi Ronaldo diventa una sfida per tutti».

Prosegue Fabio Paratici: «Per classificare qualcuno come il migliore della storia, dobbiamo guardare i titoli che ha vinto. Se sei molto bravo e alla fine non vinci niente, è difficile entrare nell’elite. Cristiano è indubbiamente colui che ha vinto più titoli nella storia. Sono i numeri che lo dicono. La Champions? E’ una competizione molto complicata e ha gare che vengono decise da piccoli dettagli. Nulla garantisce che quando hai i migliori giocatori la vinci. Devi essere fortunato. Ma se la Juve era già competitiva, ora con Cristiano c’è molto di più».