Paratici smentisce: «Nessuna lite Agnelli-Allegri»

Le parole del direttore sportivo bianconero sulla presunta lite tra Allegri e Agnelli. Ecco le dichiarazioni di Paratici

Ore calde in casa Juventus. Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha smentito i rumors che parlano di una differenza di vedute e quindi di uno scontro tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli e pure di un incontro tra i due. Una breve dichiarazioni da parte del direttore sportivo bianconero che non lascia spazio a interpretazioni.

Interpellato da Tuttosport sulla vicenda, il direttore sportivo ha detto: «Eravamo tutti in posti diversi. Da 15 giorni non c’è stata occasione perché Allegri incontrasse il presidente. Come hanno fatto a litigare o discutere?». Non ci sarebbe stata dunque alcuna lite tra le parti ma il futuro di Allegri rimane in bilico.