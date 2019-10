Parigini si sfoga su Instagram: «Mi fanno passare da infortunato quando in realtà…» – FOTO

Vittorio Parigini, attaccante del Torino, si è sfogato sul suo profilo Instagram dopo la sconfitta dei granata a Udine

Il Toro incassa la quarta sconfitta in otto partite in campionato e affonda in classifica. I granata sono autori di una prova opaca alla Dacia Arena ed escono meritatamente sconfitti a causa rete di Okaka.

Vittorio Parigini, attaccante granata, ha risposto su Instagram ad un tifoso che si domandava perchè Mazzarri non schierasse il classe 1996 insieme a Zaza. Questa la risposta, secca, dell’attaccante: «Mi fanno passare per infortunato, quando è da agosto che sono disponibile».