Parma, agente Diakhatè e Baraye: «Presto l’incontro con la società»

L’agente di Baraye e Diakhatè ha parlato del futuro dei suoi assistiti. Ecco le dichiarazioni di Gabriele Savino

Gabriele Savino, agente di Yves Baraye e Abdou Diakhate, giocatori di proprietà del Parma, ha parlato ai microfoni di PianetaSerieB dicendo la sua sul futuro dei suoi assistiti, soffermandosi sul futuro.

Ecco le sue parole: «Prossimamente parleremo con il Parma per capire il futuro di Baraye. Stesso discorso vale per il futuro di Diakhatè. Parleremo con il Parma per studiare un percorso migliore».