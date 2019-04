Parma, ben fatto: il pareggio con il Torino avvicina la salvezza

Parma, il pari noioso con il Torino avvicina i ducali alla salvezza: D’Aversa dovrà lavorare per recuperare la fase offensiva

Il Parma veniva annunciata come vittima sacrificale nella sfida contro il Torino, lanciato verso la conquista di un posto in Europa. Ma così non è stato, anzi la squadra di D’Aversa ha tenuto bene il campo e ha sfiorato il gol con un bel sinistro di Dimarco.

Con il pari maturato contro i granata, il Parma si avvicina alla salvezza, portandosi a 34 punti, a sette lunghezze di distanza dal Bologna, terzultimo. I prossimi impegni lasciano presagire un cammino più agevole, che potrebbe regalare la certezza della salvezza molto presto.